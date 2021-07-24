Надії України на медалі в цей день пов'язані зі стрільбою, а також дзюдо.

25 липня на Олімпіаді-2020, яка проходить в Токіо, буде розіграно 18 комплектів медалей.

У другий день боротися за медалі в України будуть олімпійська чемпіонка Афін Олена Костевич (стрільба з пневматичного пістолета, 10 метрів), срібний призер Ріо-2016 Сергій Куліш, а також Олег Царьков (стрільба з пневматичної гвинтівки, 10 метрів), дзюдоїст Георгій Зантарая, шпажисти Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін і Роман Свічкар, велогонщиця Валерія Кононенко.

Також медалі розігруватимуться у командній стрільбі з лука, де Україну представлять Вероніка Марченко, Лідія Січеннікова та Анастасія Павлова.

Крім того, на Олімпіаді свій шлях почнуть тенісистка Еліна Світоліна (зіграє в одиночному розряді), тенісистки Людмила і Надія Кіченок (в парному), боксер Ярослав Харциз, гімнастка Діана Варинська, плавчиня Дар'я Зевіна, байдарочниця Вікторія Ус, Ірина Маловичко (стендова стрільба), Марія Улітіна і Артем Почтарьов (бадмінтон), Маргарита Пісоцька (настільний теніс). Веслярі Ігор Хмара і Станіслав Ковальов виступлять у втішному запливі та спробують пробитися до півфіналу.

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Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний, в тому числі, на медіасервісі MEGOGO.

Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом, частина змагань почнеться в нічний для України час.

Розклад трансляцій фіналів 25 липня

3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Чоловіча гвинтівка, 10 м (Сергій Куліш, Олег Царьков). Жіночий пістолет, 10 м (Олена Костевич).

3:00 - 7:55. Скейтбординг. Чоловіки, вулиця.

4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 400 м в/с, 400 м комплекс. Жінки - 400 м комплекс, 4х100 в/с.

7:00 - 11:35. Велоспорт, шосе. Жінки (Валерія Кононенко).

7:45 - 11:25. Стрільба з лука. Жіночі збірні (Україна).

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, жінки.

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Чоловіки - 61 кг.

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 66 кг (Георгій Зантарая). Жінки - 52 кг.

12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча шпага, інд (Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлін). Жіноча рапіра, інд.

13:00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 68 кг. Жінки - 57 кг.

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 67 кг.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу.

У перший день змагань впритул до медалі підібрався стрілець Павло Коростильов, який став четвертим.

Автор: Антон Дудар