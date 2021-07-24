У лідери медального заліку вирвалася збірна Китаю.

На Олімпіаді в Токіо завершився перший змагальний день.

У перший день Олімпійських ігор було розіграно 11 комплектів нагород.

У лідери медального заліку вирвалася збірна Китаю, яка завоювала золото у стрільбі з пневматичного пістолета у жінок, у важкій атлетиці (у вазі до 49 кг у жінок), а також у змаганнях шпажистів. Також у Китаю в активі одна бронза - у стрільбі з пневматичного пістолета у чоловіків.

Китайська збірна лідирує і за загальною кількістю медалей.

Відзначимо, що збірна США вперше за 49 років не змогла завоювати медалі в перший день Олімпійських ігор.

В України після першого дня одна медаль. Дар'я Білодід завоювала бронзу у змаганнях дзюдоїсток.

Медальний залік Олімпіади 24 липня

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Протести проходили навіть під час церемонії відкриття Ігор. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

У Токіо призери самі надягають медалі собі на шию.

Автор: Антон Дудар