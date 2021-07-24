На Олімпіаді в Токіо завершився перший змагальний день.
У перший день Олімпійських ігор було розіграно 11 комплектів нагород.
У лідери медального заліку вирвалася збірна Китаю, яка завоювала золото у стрільбі з пневматичного пістолета у жінок, у важкій атлетиці (у вазі до 49 кг у жінок), а також у змаганнях шпажистів. Також у Китаю в активі одна бронза - у стрільбі з пневматичного пістолета у чоловіків.
Китайська збірна лідирує і за загальною кількістю медалей.
Відзначимо, що збірна США вперше за 49 років не змогла завоювати медалі в перший день Олімпійських ігор.
В України після першого дня одна медаль. Дар'я Білодід завоювала бронзу у змаганнях дзюдоїсток.
Медальний залік Олімпіади 24 липня
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Олімпіада-2020: головне
Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Протести проходили навіть під час церемонії відкриття Ігор. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
У Токіо призери самі надягають медалі собі на шию.