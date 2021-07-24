Китайська спортсменка Ян Цянь стала першою олімпійською чемпіонкою на Іграх в Токіо.
Перший комплект нагород був розіграний у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів.
21-річна китаянка не тільки завоювала золоту медаль, але ще і зробила це з олімпійським рекордом (251,8 очка).
Друге місце завоювала представниця ОКР Анастасія Галашина 251,1, а бронза - у Ніни Крістен зі Швейцарії (230,6).
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Українські спортсмени в цій дисципліні не виступали.
Олімпіада-2020: головне
Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор в 2021 році. Протести проходили навіть під час церемонії відкриття Ігор. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
У Токіо призери самі надягають медалі собі на шию.