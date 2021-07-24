Китайська спортсменка Ян Цянь стала першою олімпійською чемпіонкою на Іграх в Токіо.

Перший комплект нагород був розіграний у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів.

21-річна китаянка не тільки завоювала золоту медаль, але ще і зробила це з олімпійським рекордом (251,8 очка).

Друге місце завоювала представниця ОКР Анастасія Галашина 251,1, а бронза - у Ніни Крістен зі Швейцарії (230,6).

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Українські спортсмени в цій дисципліні не виступали.

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор в 2021 році. Протести проходили навіть під час церемонії відкриття Ігор. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.