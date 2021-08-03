Перша п'ятірка лідерів не змінилася.

На Олімпійських іграх у Токіо завершився одинадцятий день змагань.

Збірна Китаю завоювала вже 32 золоті нагороди, в той час, як команди США та Японії мають відповідно 24 й 19 медалей першої проби.

Українська збірна опустилася на 61-е місце в заліку, попри те, що Алла Черкасова у дисципліні вільна боротьба завоювала бронзу. Україна може впевнено сподіватися на поліпшення свого становища, оскільки два борці (Жан Беленюк й Парвіз Насібов) гарантували собі щонайменше срібні медалі.

Якщо ці двоє 4 серпня вдало виступлять у фіналі, то Україна може істотно покращити своє турнірне становище.

Медальний залік Олімпіади 3 серпня

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже шість бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна та Алла Черкасова (у вільній боротьбі).

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Артем Будрін