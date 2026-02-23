Підсумки Олімпіади: Україна вісім разів потрапила до топ-10 найкращих спортсменів

Найвищим досягненням представників національної збірної команди України стало шосте місце у змішаній естафеті з санного спорту.

На XXV зимових Олімпійських іграх-2026 було рекордне представництво України та вісім потраплянь у топ-10. Як зазначає Національний олімпійський комітет України, цьогоріч наша держава була представлена рекордною кількістю атлетів за останні 16 років: 46 українців та українок змагались в 11 видах спорту.

Йдеться про біатлон, фристайл, санний спорт, скелетон, сноубординг, фігурне катання, гірськолижний спорт, лижні перегони, стрибки на лижах з трампліна, лижне двоборство та шорт-трек.

"Попри те, що медалі завоювати не вдалося, збірна України продемонструвала високу конкурентоспроможність, вісім разів потрапивши до топ-10 найкращих", - наголосили у НОК.

Зауважується, що найвищим досягненням представників національної збірної команди України на аренах Італії стало шосте місце у змішаній естафеті з санного спорту. Його вибороли Юліанна Туницька, Андрій Мандзій, Ігор Гой, Назарій Кочмар, Олена Стецків та Олександра Мох.

"Цей успіх доповнив історичний для України результат у жіночих двомісних санях, де Олена Стецків та Олександра Мох стали сьомими", - йдеться у повідомленні.

Фристайл

Крім того, окрему увагу привернули виступи представників фристайлу. Так, в особистих змаганнях лижних акробатів Олександр Окіпнюк замкнув топ-10, а в командних змаганнях - дебютному для нашої країни виступі - українська команда у складі Ангеліни Брикіної, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського стала шостою.

Також дебютантка Ігор Катерина Коцар стала першою українською фристайлісткою, яка виступила у фіналі Олімпійських ігор у дисципліні біг-ейр: спортсменка стала десятою.

Біатлон

"Не менш драматичною та напруженою була боротьба на біатлонному стадіоні в Антерсельві: українська четвірка у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної фінішувала на восьмому місці у змішаній естафеті", - зазначили у НОК.

Водночас жіноча естафетна четвірка у складі Олександри Меркушиної, Юлії Джіми, Христини Дмитренко та Дарини Чалик перетнули фінішну лінію дев’ятими.

"Не залишив байдужим виступ Віталія Мандзина, який у масстарті - королівській гонці, де біжать 30 найкращих біатлоністів світу, - зумів увійти до топ-10 найкращих", - наголошується у повідомленні.

Вчинок Гераскевича

У НОК підкреслили, що ці Ігри стали для України "справжнім маніфестом незламності".

"Символом цієї боротьби став скелетоніст Владислав Гераскевич: попри його дискваліфікацію через "шолом пам’яті", світ побачив єдність національної збірної команди України", - підкреслили у Комітеті.

Олімпійські ігри-2026 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2026 проходили з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Понад 3 тисячі 500 атлетів змагалися в 16 видах спорту і розіграли 116 комплектів нагород.

Водночас українські спортсмени залишилися без медалей. Це третій в історії України подібний випадок.

Перед цим такий антирекорд був зафіксований у 2002 та 2010 роках. Але, на відміну від цьогорічних Ігор, тоді українські спортсмени посідали хоча б п'яті місця.

