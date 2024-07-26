Репер Snoop Dogg проніс олімпійський вогонь у Парижі (відео)

Знаменитість пронесла факел з олімпійським вогнем на одному з ключових відрізків шляху.

Американський репер та кінопродюсер Snoop Dogg проніс олімпійський факел за лічені години до офіційного старту Олімпіади в Парижі.

У мережі з'явилося відео, на якому американський репер взяв участь у передачі естафети олімпійського вогню біля стадіону "Стад де Франс". Під час ходи він пританцьовував під свої треки у золотих кросівках. За словами знаменитості, взуття зробили на замовлення для Ігор у Парижі.

Snoop Dogg став частиною одного з найбільш творчих рішень організаторів Ігор у Парижі. Французька влада Франції довірила йому пронести факел на одному з останніх відрізків шляху олімпійського вогню.

Олімпіада-2024 - останні новини

Як писав УНІАН, у Парижі спіймали російського кухаря, який хотів зірвати відкриття Олімпійських ігор. За інформацією ЗМІ, 40-річний росіянин Кирило Грязнов, швидше за все, працював на спецслужбу РФ.

"Як пишуть у спільному розслідуванні Le Monde, Der Spiegel і The Insider, у квартирі в затриманого виявили посвідчення ФСБ. Агент розкрив себе в травні на болгарському курорті Светі-Влас. Напившись, він розповів оточенню про свої плани, розмахував посвідченням і дзвонив у Росію", - розповіли журналісти Bild.

Також повідомлялось, що олімпійські медалі прикрасили залізом з Ейфелевої вежі. Кожна з 987 медалей прикрашена шестикутним шматком металу. У Парижі кажуть, що це рішення було зумовлене бажанням зробити медалі унікальними та неповторними.

Крім того, в Олімпіаді братимуть участь 15 спортсменів з Росії та 16 з Білорусі. За даними Міжнародного олімпійського комітету, вони змагатимуться у нейтральному статусі.

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