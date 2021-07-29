Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль на Олімпійських іграх, а Олександр Хижняк успішно стартував у боксерському турнірі.

На Олімпійських іграх у Токіо завершився черговий змагальний день. Скарбничка української збірної поповнилася однією медаллю - і знову бронзовою.

Підсумки виступу українських спортсменів 29 липня

Плавання

Михайло Романчук став бронзовим призером на дистанції 800 метрів вільним стилем. На жаль, український плавець не зміг повторити свій результат кваліфікації (там він встановив олімпійський рекорд), але він вже заявив, що постарається виграти золоту медаль на своїй коронній дистанції 1500 метрів.

Разом з Романчуком у фінальному запливі брав участь також українець Сергій Фролов. Він посів шосте місце.

Дар'я Зевіна не змогла пробитися до півфіналу на двохсотметрівці на спині. Українка посіла 19-е місце. Ще один плавець Ігор Трояновський у кваліфікаційному запливі на дистанції 100 метрів батерфляєм не стартував. Причини поки невідомі.

Бокс

Лідер збірної України Олександр Хижняк стартував на Олімпіаді з перемоги. У ваговій категорії до 75 кг Хижняк одноголосним рішенням арбітрів переміг японця Юіто Морівакі. У чвертьфіналі 1 серпня на українця чекає зустріч з домініканцем Еурі Седено Мартінесом.

У той же час важковаговик Цотне Рогава вибув з боротьби за медалі. В 1/8 фіналу українець роздільним рішенням суддів (1:4) програв британцеві Фрейзеру Кларку.

Теніс

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до фіналу тенісного турніру. У півфіналі вона програла чешці Маркеті Вондроушовій - 3:6, 1:6. Тепер 31 липня на Світоліну чекає матч за бронзу проти представниці Казахстану Олени Рибакіної.

Стрільба

Олена Костевич, яка в Токіо вже виграла бронзу в дуеті з Олегом Омельчуком, у кваліфікації у стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів посіла 6-е місце за підсумками першої вправи. Друга вправа і фінал пройдуть 30 липня.

Веслування

Українка Вікторія Ус на байдарці-одиночці вийшла у фінал в гребному слаломі і посіла сьоме місце.

А Ігор Хмара і Станіслав Ковальов, які змагалися у фіналі Б, посіли підсумкове 9-е місце в академічному веслуванні.

Дзюдо

Українка Анастасія Турчин у ваговій категорії до 78 кг перемогла суперницю з Еквадору, але вже в 1/8 фіналу програла Гуусьє Стенхіус з Нідерландів.

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Автор: Антон Дудар