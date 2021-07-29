Михайло йшов до цієї нагороди 18 років.

Український плавець Михайло Романчук після того, як став бронзовим призером Олімпіади в Токіо, поділився враженнями та емоціями.

24-річний уродженець Рівного спробує показати кращий результат 1 серпня на своїй коронній дистанції - 1500 метрів.

Слова Романчука наводить suspilne.media.

"До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було".

"Це був надзвичайно складний і незвичний фінал. Я дуже сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили. Буду готуватися до старту на 1500 метрів".

"Як показав результат, у півфіналі ми трохи "завелися" з німцем, і це зіграло не досить добрий жарт з нами у фіналі".

"Щільність результатів дуже велика - в 0,8 секунди помістилися з 1-го по 4-і місця. Якщо виграв американець, то американська школа сильніша. Попереду запливи на 1500 метрів - я постараюся довести, що можу краще. Спробую все ж показати свій максимум - те, на що я здатний. Золото все-таки має приїхати в Україну".

Нагадаємо, що першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Ще одну бронзу в скарбничку української збірної принесли стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук.

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Бронзова медаль Романчука: факти

Михайло Романчук завоював для України четверту медаль на Олімпіаді в Токіо.

Для Романчука, який вже ставав чемпіоном Європи, це перша в кар'єрі медаль Олімпійських ігор.

Успіх Романчука виявився для України першим у плаванні з 2004 року, коли на Іграх в Афінах два золота виграла Яна Клочкова на дистанціях 200 м та 400 м комплексом, а Андрій Сердінов отримав бронзу за 100 м батерфляєм.

Автор: Артем Будрін