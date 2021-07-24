Дар'я Білодід - серед призерок змагань / фото REUTERS
На Олімпіаді в Токіо пройшла церемонія нагородження медалями дзюдоїсток, які виступали у ваговій категорії до 48 кг.
Бронзову медаль у цій вазі завоювала українка Дар'я Білодід. Вона принесла Україні першу нагороду в Токіо.
Ще одна бронза - у представниці Монголії Уранцецег Мунктбат.
На найвищий щабель п'єдесталу піднялася Дістрія Краснікі з Косово, а срібну медаль виграла японка Фуна Тонакі.
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Бронзова медаль Білодід: факти
- Для 20-річної Білодід, яка вже ставала чемпіонкою світу та Європи, це перша в кар'єрі медаль Олімпійських ігор.
- Для України це перша з 2008 року медаль Олімпійських ігор у дзюдо.
- Крім цього, це перша в історії України медаль у жіночому дзюдо на Олімпіадах. Раніше три медалі в дзюдо Україні принесли чоловіки: Руслан Мішуренко (бронза в Сіднеї-2000) і Роман Гонтюк (срібло в Афінах-2004 і бронза в Пекіні-2008).