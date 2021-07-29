Суперниця з Чехії виявилася занадто потужною для нашої співвітчизниці.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти до фіналу тенісного турніру на Олімпіаді в Токіо.

У матчі 1/2 фіналу Світоліна, яка посіяна під четвертим номером, програла суперниці з Чехії Маркеті Вондроушовій (№42 в рейтингу WTA).

Матч завершився за підсумками двох сетів - 6:3, 6:1.

Перший сет залишився за чешкою - 6:3. Світоліна мусила знову відіграватися та сподіватися на камбек. В Токіо для неї такий сценарій став звичним. Проте цього разу українці забракло сил на вольову перемогу. Другий сет вона програла майже без шансів - 6:1.

У фіналі за золоту медаль Вондроушова зіграє проти представниці Швейцарії Белінди Бенчіч (№ 12 WTA). Світоліна в матчі за бронзу зіграє проти Єлени Рибакіної з Казахстану (№20 WTA).

Нагадаємо, що в матчі 1/8 фіналу Еліна у вольовому стилі обіграла грецьку тенісистку. В 1/16 фіналу українка здійснила камбек проти австралійки. А в 1/32 фіналу одеситка переграла німкеню.

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Еліна Світоліна: виступ в Токіо-2020

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка вийшла до півфіналу Олімпіади в одиночному розряді. Ніколи раніше представники України ні в жіночому, ні в чоловічому тенісі не грали в півфіналі в одиночному розряді.

Попередній рекорд належав також Світоліній - на Іграх в Ріо в 2016 році вона дійшла до чвертьфіналу.

У парному розряді сестри Бондаренко грали в півфіналі Пекіна-2008, поступившись сестрам Вільямc.

Автор: Артем Будрін