Після першого змагального дня в активі нашої команди одна медаль.

На Олімпіаді в Токіо завершився перший змагальний день. За його підсумками збірна України завоювала одну медаль і була за крок від ще однієї.

Першу нагороду на Олімпіаді-2020 Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід - вона виграла бронзу.

Підсумки виступу українських спортсменів 24 липня

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Дзюдо

Дар'я Білодід завоювала бронзу у ваговій категорії 48 кг і принесла першу олімпійську медаль в історії України в жіночому дзюдо.

У чоловіків від України виступав Артем Лесюк. У вазі до 60 кг він дійшов до чвертьфіналу, де програв віце-чемпіону Європи, а потім поступився і у втішній сутичці, яка давала право поборотися за бронзову медаль.

Стрільба

Павло Коростильов і Олег Омельчук представляли Україну у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів.

Омельчук не зумів пробитися до фіналу, посівши в кваліфікації 18-е місце, а Коростильов зупинився за крок від медалі. Він буквально випустив її з рук в останньому пострілі та зайняв четверте місце.

Фехтування

Українська шпажистка Олена Кривицька прикро вибула з боротьби вже в першому раунді. В 1/32 фіналу вона програла суперниці з Польщі Ренаті Кнапик-Міазге - 8:15. "Не впоралася з емоціями. Суперниця середнього рівня, непогана. Але сьогодні я слабшою виявилася", - зазначила Кривицька.

Бокс

Капітан збірної України з боксу Микола Буценко, який виступає у ваговій категорії до 57 кг, несподівано програв вже в 1/8 фіналу і покинув Олімпіаду. Він поступився за очками супернику з Еквадору Жану Карлосу Пачіто - 2:3.

Велоспорт

Велогонщик Анатолій Будяк взяв участь у груповій шосейній велогонці. Він фінішував 56-м з відставанням в 11 хвилин і 27 секунд від переможця.

Теніс

Перший день тенісного турніру завершився для України невдало. Даяна Ястремська вибула з боротьби вже в першому колі в одиночному розряді, а також в парному разом з Еліною Світоліною. У двох сетах вони програли Алізе Корне та Фіоні Ферро з Франції - 2:6, 4:6.

Веслування

Екіпаж академічного веслування у складі Ігоря Хмари та Станіслава Ковальова не зумів пробитися в основний півфінал, посівши четверте місце у своєму заїзді при прохідному другому. 25 липня вони виступлять у втішних заїздах.

Спортивна гімнастика

Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики (Ігор Радівілов, Ілля Ковтун, Євген Юденков і Петро Пахнюк) кваліфікувалася до фіналу, посівши останнє - 8-е - прохідне місце.

В особистих змаганнях Радівілов, з яким пов'язували надії на медаль, не зумів кваліфікуватися до фіналу в опорному стрибку. Українець допустив прикру помилку при приземленні у другому стрибку. У підсумку він залишився за межами топ-вісімки, яка вийшла у фінал. Також він не зумів пробитися у фінал на кільцях (11-е місце).

Пахнюк кваліфікувався до фіналу у вправі на паралельних брусах (8-е місце). Пахнюк і Ковтун також пройшли у фінал багатоборства (туди проходять 24 найкращих спортсмени).

Настільний теніс

Українець Коу Лей пройшов у другий раунд, перемігши Адама Хмама з Тунісу - 4:0. Свій наступний матч він проведе 26 липня.

Анна Гапонова програла на старті змагань. Українка поступилася Джіє Лью з Австрії - 2:4.

Кінний спорт

Інна Логутенкова не змогла пробитися у фінал у виїздці, посівши сьоме місце у своїй підгрупі (далі проходять дві найкращі спортсменки з кожної підгрупи, а також шість наступних учасниць з найвищими результатами з усіх підгруп).

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Автор: Антон Дудар