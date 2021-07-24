Даяна Ястремська вилетіла вже в першому колі.

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла пробитися до другого кола олімпійського турніру в Токіо.

У матчі 1-го кола Ястремська програла Лейлі Ганні Фернандес з Канади, яка займає 72-е місце у світовому рейтингу.

Матч тривав 2 години 7 хвилин і завершився поразкою Ястремської в трьох сетах - 3:6, 6:3, 0:6.

Відзначимо, що для Ястремської Олімпіада в Токіо - це перший великий турнір після виправдання у справі про допінг.

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У Токіо Ястремська виступить також у парному розряді, де зіграє з Еліною Світоліною.

Еліна Світоліна в одиночному розряді стартує 25 липня матчем проти німкені Лаури Зігемунд.

У парному розряді також виступлять Надія і Людмила Кіченок. У першому колі вони зіграють представницями Індії Саней Мірзою і Анкітою Райною.

Автор: Антон Дудар