Павло Коростильов не впорався з хвилюванням у вирішальний момент.

Українець Павло Коростильов посів четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів на Олімпійських іграх у Токіо.

Українець посів четверте місце в кваліфікації, а потім дійшов до четвірки найкращих. Перед останнім пострілом Коростильов тримався в трійці найкращих, але здригнувся і вибив 8,4.

Цей постріл залишив його за межами призової трійки. Коростильов завершив змагання, набравши 198,9 балів, а до потрапляння в топ-4 йому не вистачило 0,5 бала - китаєць Вей Пан пройшов далі з результатом 199,4.

Зазначимо, що Коростильов зупинився за крок від першої олімпійської медалі в історії України в цій дисципліні у чоловіків.

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Україна на Олімпійських іграх у Токіо: головне

Автор: Антон Дудар