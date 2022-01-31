Іван Шмуратко здивував російських журналістів.

Український фігурист Іван Шмуратко після тренування на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні взяв участь у прес-конференції.

Шмуратко не проігнорував і представників російських ЗМІ. Однак на їхні запитання, поставлені російською мовою, українець відповідав англійською, повідомляє Матч ТВ.

Зокрема, кореспондент каналу російською запитав у фігуриста про рекомендації Міністерства спорту та молоді України.

"На цій Олімпіаді ми говоримо тільки українською або англійською.

Здорово, що збірна України візьме участь у командному турнірі. Раді представляти свою країну, постараємося зробити свою роботу якнайкраще.

Чому я говорю по-англійськи? Як ви знаєте, я роблю все, щоб бути тут. Я спортсмен, і вся моя робота - на льоду", - заявив Шмуратко журналістам.

Варто відзначити, що питання мови спілкування українських спортсменів в інтерв'ю було піднято на Євро-2020. Українські вболівальники висловили своє обурення тим, що представники української збірної давали коментарі російською мовою. Після цього багато з них у спілкуванні з пресою перейшли саме на українську мову.

Читайте такожНа Олімпіаді-2022 у Пекіні українські та російські спортсмени будуть сидіти поруч (фото)Нагадаємо, що українські спортсмени, які виступлять на зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні, отримали спеціальні вказівки від міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Представникам збірної України заборонили публічно спілкуватися з росіянами і перебувати поруч з державною символікою Росії під час змагань.

Зимові Олімпійські ігри-2022 пройдуть в Китаї з 4 по 20 лютого, в них візьмуть участь 45 українських спортсменів.

Україна на зимових Олімпійських іграх: