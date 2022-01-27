Владислав Гераскевич розповів про дивну ситуацію, в яку потрапила українська команда.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про несподівані проблеми, з якими зіткнулася Україна на шляху до Китаю, де пройде зимова Олімпіада-2022.

За словами спортсмена, китайська влада вимагає великі гроші за проведення ПЛР-тесту боб-саней, на яких повинна змагатися Лідія Гунько. Про це Гераскевич повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Наша команда зіткнулася з черговою проблемою на шляху до Китаю. Цього разу вона пов'язана з переправленням боб-саней, на яких змагатиметься Ліда Гунько.

Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЛР-тестування боб-саней і всіх речей, що знаходяться в контейнері, в якому все це прибуло в Китай. Як ви думаєте, звідки будуть брати мазок?"- написав Гераскевич.

У коментарях під постом українського спортсмена на ситуацію відреагував український олімпійський призер у карате Станіслав Горуна.

"В крайньому випадку, будете спускатися на дупах. Може навіть швидше вийде", - пожартував Горуна.

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Нагадаємо, що Лідія Гунько завоювала першу в історії України олімпійську ліцензію в монобобі.

Україна на зимових Олімпійських іграх: