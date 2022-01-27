Владислав Гераскевич / фото facebook.com/olympicua

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про несподівані проблеми, з якими зіткнулася Україна на шляху до Китаю, де пройде зимова Олімпіада-2022.

За словами спортсмена, китайська влада вимагає великі гроші за проведення ПЛР-тесту боб-саней, на яких повинна змагатися Лідія Гунько. Про це Гераскевич повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Наша команда зіткнулася з черговою проблемою на шляху до Китаю. Цього разу вона пов'язана з переправленням боб-саней, на яких змагатиметься Ліда Гунько.

Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЛР-тестування боб-саней і всіх речей, що знаходяться в контейнері, в якому все це прибуло в Китай. Як ви думаєте, звідки будуть брати мазок?"- написав Гераскевич.

У коментарях під постом українського спортсмена на ситуацію відреагував український олімпійський призер у карате Станіслав Горуна.

"В крайньому випадку, будете спускатися на дупах. Може навіть швидше вийде", - пожартував Горуна.

Читайте такожСпортсменам на Олімпійських іграх у Пекіні роздали презервативи (фото)Зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого. Всього розіграють 109 комплектів медалей в 15 видах спорту.

Нагадаємо, що Лідія Гунько завоювала першу в історії України олімпійську ліцензію в монобобі.

Україна на зимових Олімпійських іграх:

  • Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
  • У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
  • На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. 