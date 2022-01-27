Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про несподівані проблеми, з якими зіткнулася Україна на шляху до Китаю, де пройде зимова Олімпіада-2022.
За словами спортсмена, китайська влада вимагає великі гроші за проведення ПЛР-тесту боб-саней, на яких повинна змагатися Лідія Гунько. Про це Гераскевич повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Наша команда зіткнулася з черговою проблемою на шляху до Китаю. Цього разу вона пов'язана з переправленням боб-саней, на яких змагатиметься Ліда Гунько.
Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЛР-тестування боб-саней і всіх речей, що знаходяться в контейнері, в якому все це прибуло в Китай. Як ви думаєте, звідки будуть брати мазок?"- написав Гераскевич.
У коментарях під постом українського спортсмена на ситуацію відреагував український олімпійський призер у карате Станіслав Горуна.
"В крайньому випадку, будете спускатися на дупах. Може навіть швидше вийде", - пожартував Горуна.
Читайте такожСпортсменам на Олімпійських іграх у Пекіні роздали презервативи (фото)Зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого. Всього розіграють 109 комплектів медалей в 15 видах спорту.
Нагадаємо, що Лідія Гунько завоювала першу в історії України олімпійську ліцензію в монобобі.
Україна на зимових Олімпійських іграх:
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.