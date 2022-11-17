Організація дискваліфікувала країну-агресорку зі своїх лав через війну проти України.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) призупинив членство паралімпійських комітетів Росії та Білорусі через військове вторгнення РФ в Україну.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Генеральної асамблеї організації в Берліні, повідомляється на офіційному сайті Міжнародного паралімпійського комітету.

За виключення РФ проголосували 64 делегати, проти - 39, утрималися - 16. Призупинення членства Білорусі підтримали 54 делегати, проти - 45, утрималися - 18. Щоб прийняти рішення потрібно було 50%+1 голос.

Відео дня

На думку комітету, Росія не здатна виконати зобов'язання відповідно до статуту Міжнародного паралімпійського комітету.

"У зв'язку з призупиненням членства Росія втрачає всі права в МПК з урахуванням права на апеляцію. Тільки Генеральна асамблея може скасувати призупинення", – йдеться в повідомленні організації.

Наступне засідання Генасамблеї, як очікується, відбудеться в четвертому кварталі 2023 року.

Нагадаємо, що раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) залишив в силі санкції щодо російських спортсменів. На міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, кольорів і символів, також федерації не повинні проводити змагання в Росії.

Однак напередодні президент МОК Томас Бах зробив резонансну заяву на саміті G20 в Індонезії. Функціонер закликав відмовитися від практики відсторонення російських спортсменів через військову агресію і попросив включити пункт про "спортивну нейтральність" в підсумкову заяву після завершення саміту.

Вас також можуть зацікавити новини: