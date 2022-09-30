IIHF залишила в силі рішення про відсторонення збірних РФ і Білорусі від ЧС-2023.

У п'ятницю, 30 вересня, на конгресі Міжнародної федерації хокею (IIHF) піднімалося питання про те, як буде відбуватися реінтеграція збірних Росії і Білорусі в майбутньому.

Було прийнято рішення про те, що в майбутньому ці збірні можуть знову виступати в елітному дивізіоні, повідомляє прес-служба організації.

"Я хочу підкреслити: ми не говоримо про повернення збірних Росії та Білорусі прямо зараз. Ми тільки затвердили розуміння їх майбутнього повернення і реінтеграції у світовий хокей.

Відео дня

Міжнародна федерація хокею продовжує стежити за війною в Україні", – заявив президент IIHF Люк Тардіф.

У той же час, IIHF залишила в силі рішення про відсторонення збірних Росії та Білорусі різного віку від участі в чемпіонатах світу.

Це означає, що ЧС-2023 з хокею у всіх дивізіонах і різного віку ці дві збірні країн-агресорів точно пропускають.

Нагадаємо, згідно з рішенням Ради IIHF від 28 лютого 2022 року, Росія і Білорусь не мають права брати участь у змаганнях під егідою організації до подальшого повідомлення. Майбутній сезон IIHF 2022/2023 пройде без участі цих країн.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну збірні Росії та Білорусі вже пропустили всі міжнародні змагання в поточному році.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міжнародна федерація хокею вирішила відкликати у Росії право на проведення чемпіонату світу з хокею 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: