Апеляції хокейних федерацій РФ і Білорусі на відсторонення їх команд були відхилені IIHF.

Міжнародна федерація з хокею із шайбою (IIHF) відхилила апеляції Федерації хокею Росії (ФХР) та Федерації хокею Білорусі (ФХБ) на відсторонення збірних РФ та Білорусі від усіх міжнародних турнірів.

У повідомленні прес-служби Міжнародної федерації відзначається, що рішення дисциплінарної ради IIHF є не санкціями, а "реалізацією політики безпеки, яка не носить дискримінаційний характер".

Таким чином, російські та білоруські збірні остаточно відсторонені від участі в міжнародних змаганнях, і не зможуть виступити на чоловічих і жіночих чемпіонатах світу 2023 року в будь-яких вікових групах і дивізіонах.

Крім того, IIHF підтвердила законність позбавлення Росії прав на проведення молодіжного і дорослого чемпіонатів світу 2023 року. Апеляція на рішення не призначати російських арбітрів на міжнародні турніри також була відхилена.

Президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф підтримав рішення дисциплінарної ради IIHF відхилити апеляції федерацій хокею Росії та Білорусі на заборону на участь цих збірних у міжнародних турнірах.

"Ми вітаємо рішення незалежної дисциплінарної ради IIHF, який підтримує рішення Ради IIHF про заборону участі збірних Росії та Білорусі та скасування двох чемпіонатів світу, які повинні були відбутися в Росії в наступному сезоні.

Ми стверджуємо, що це рішення було прийнято з міркувань безпеки і благополуччя гравців, персоналу, офіційних осіб, ЗМІ та глядачів, і ми раді, що правління з цим погодилося. Незалежна рада підтримала нашу думку про те, що проведення молодіжного та дорослого чемпіонатів світу в Росії або участь російської та білоруської команд у змаганнях IIHF було б неприйнятним ризиком для безпеки",- наводить слова Тардіфа офіційний сайт IIHF.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 133-й день.

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