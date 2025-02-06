Він заявив, що тепер жіночий спорт буде тільки для жінок і з цим указом війна з жіночим спортом закінчена.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменкам їхати на жіночі спортивні змагання.

"Відтепер жіночий спорт буде тільки для жінок. З цим указом війна з жіночим спортом закінчена", - прокоментував Трамп своє рішення і додав, що спортивна влада США відмовлятиме у візах трансгендерним спортсменкам, пише Бі-бі-сі.

Хоча указ поширюватиметься здебільшого на шкільні, університетські та аматорські змагання, однак Трамп заявив, що домагатиметься від Міжнародного олімпійського комітету зміни правил щодо спортсменів-трансґендерів до початку Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 року.

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"Останніми роками багато освітніх установ і спортивних асоціацій дозволили чоловікам змагатися в жіночих видах спорту. Це принизливо, несправедливо і небезпечно для жінок і дівчаток і позбавляє їх рівних можливостей брати участь і досягати успіху в змагальних видах спорту", - ідеться в указі.

Видання зазначило, що на інавгурації Трамп оголосив, що політика США визнаватиме тільки дві статі - чоловічу та жіночу і підписав відповідний указ.

Скандал на літній Олімпіаді з боксерками

На літній Олімпіаді в Парижі торік спалахнув скандал навколо Іман Хеліф з Алжиру, яка так побила свою суперницю з Італії Анджелу Каріні, що та здалася після 46 секунд бою.

"Хто може забути минулорічні Олімпійські ігри в Парижі, де чоловік-боксер вкрав золоту медаль у жінок, так жорстоко розправившись зі своєю суперницею, що вона була змушена здатися після 46 секунд бою, і це був чемпіонський бій", - прокоментував Трамп.

Таким же скандалом супроводжувався олімпійський виступ Лінь Юйтін із Тайваню.

У 2023 році і Юйтін, і Хеліф дискваліфікували з жіночого чемпіонату світу з боксу за провал тестів на гендерну приналежність. Тоді Міжнародна боксерська асоціація заявила, що вони мають ХY-хромосоми.

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