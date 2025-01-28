За словами чоловіка, він не помітив групу велосипедистів на дорозі.

Шістьох членів збірної Німеччини з велотреку збив автомобіль під час тренувальної поїздки на Майорці. Наразі всі вони перебувають у лікарні. Про це повідомила пресслужба Федерації велоспорту Німеччини.

Як стало відомо, спортсмени змогли подолати лише 2,7 кілометра під час тренування. Після ДТП шість членів команди шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

За інформацією ЗМІ, водію, який скоїв наїзд, було 89 років. За його словами, він не помітив групу та в'їхав у неї лоб у лоб. Також тренер збірної Лукас Шедліх, який супроводжував групу на авто, став свідком аварії.

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За інформацією федерації, дехто зі спортсменів отримали серйозні травми, проте вони не загрожують їхнім життям.

"Постраждали Бенджамін Боос, Тобіас Бак-Грамко, Бруно Кесслер (усі - REMBE rad-net), Макс-Давид Брізе, Моріц Аугенштайн (RSC Ellmendingen) і Луїс Генцик (SSV Gera)", - додали у повідомленні.

Інші інциденти зі спортсменами

Як писав УНІАН, раніше відомий французький гірськолижник отримав серйозну травму. Він потрапив до реанімації після того, як під час тренування впав на високій швидкості через втрату контролю на одній з ділянок траси.

Також повідомлялось, що у Швейцарії під час сходження лавини загинула олімпійська сноубордистка. Йдеться про Софі Хедігер, яка перебувала на гірському курорті Ароза, коли стався інцидент.

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