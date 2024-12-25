Хедігер брала участь у жіночому сноуборд-кросі та змішаній командній версії цього ж заходу на Олімпіаді в Пекіні.

Олімпійська сноубордистка Софі Хедігер загинула внаслідок сходження лавини у Швейцарії, повідомила федерація лижного спорту країни.

26-річна Гедігер, член збірної Швейцарії зі сноуборду на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні, перебувала на гірському курорті Ароза, коли стався інцидент, пише Sky News.

"Ми приголомшені і подумки з сім'єю Софі, якій ми висловлюємо наші найглибші співчуття", - сказав у своїй заяві генеральний директор Swiss-Ski Вальтер Ройссер.

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Він додав, що Хедігер виросла в Хоргені, місті приблизно за 20 хвилин їзди на машині від Цюриха, і багато часу проводила в Арозі.

Він сказав, що вона загинула "трагічно, жорстоко і занадто рано".

Спортивна кар'єра Хедігер

Спортсменка брала участь у Пекінських іграх у жіночому сноуборд-кросі та змішаній командній версії того ж заходу.

Вона досягла своїх перших двох призових місць на Кубку світу в сезоні 2023-24. Її найкращим результатом стало друге місце в Санкт-Моріці в січні.

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