50-річний Антон Болдирев до повномасштабної війни активно грав у шахових турнірах.

Кандидат у майстри спорту України з шахів, старший лейтенант ЗСУ та командир взводу Антон Болдирев загинув під час боїв у Донецькій області. Про це повідомила Федерація шахів України.

Зазначається, що Антон Болдирев влітку 2022 року приєднався до армії для захисту України від повномасштабного вторгнення Росії. У Федерації шахів України поділилися, що захисника поховали в Шостці, Сумська область.

"Він був відомим в Україні шаховим аматором, кандидатом у майстри спорту... І хоча великих висот не досяг, безмежно любив шахи і до війни активно грав у турнірах", - ідеться в повідомленні.

Міський голова Шостки Микола Нога написав на своїй сторінці у Facebook, що загиблому чоловікові було 50 років. Він загинув 20 вересня 2025 року в Зарічному Краматорського району Донецької області.

"З дитинства Антон захоплювався шахами, у різні роки брав участь у місцевих турнірах і неодноразово ставав переможцем. Згодом отримав звання кандидата в майстри спорту з шахів... Антон назавжди залишиться в наших серцях як щирий патріот, мужній і сміливий Воїн-Герой, який заплатив найвищу ціну за любов до Батьківщини", - заявив Нога.

Нагадаємо, що у 2024 році титулований польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда відмовився тиснути руку росіянину Денису Хісматулліну на чемпіонаті світу зі швидкісних шахів в Узбекистані. Згідно з регламентом турніру, Дуду могли дискваліфікувати за порушення правил "чесної гри". Утім, організатори не стали звертати уваги на інцидент, і врешті-решт партія завершилася внічию.

Крім того, у 2023 році на війні загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук. Віцепрезидент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко розповів, що загиблий захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення.

