Українських шахісток на турнірі замінять представниці Грузії та Індії.

Відомі українські шахістки Марія та Анна Музичук знялися з третього етапу жіночого Гран-прі, який пройде в Нью-Делі.

Про відмову українок від участі в турнірі повідомила Міжнародна федерація шахів (FIDE). Організація не уточнює, чому сестри Музичук пропускають турнір, проте ймовірним приводом для цього стала участь росіянок.

Раніше стало відомо, що на турнірі в Нью-Делі виступлять представниці країни-терориста Олександра Горячкіна і Катерина Лагно.

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Українських шахісток на змаганнях замінять представниці Грузії та Індії Ніно Баціашвілі та Вайшалі Рамешбабу відповідно.

Варто відзначити, що Петер Гейне Нільсен, тренер чемпіона світу з шахів Магнуса Карлсена, у своєму Twitter підтримав українських шахісток і засудив допуск до турніру спортсменів країни-агресора.

"Нещодавно сестри Музичук відмовилися від участі в Гран-прі FIDE, на якому виступають російські гравці. Не повинно бути так, щоб відступали жертви", - написав Нільсен.

Нагадаємо, за оновленим рейтингом FIDE Марія займає 10 місце, а Анна опинилася на 12 місці. Таким чином, Музичук-старша вперше з жовтня 2008 року вилетіла з топ-10.

Етап жіночого Гран-прі в Нью-Делі розпочнеться 24 березня.

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