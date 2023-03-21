Відомі українські шахістки Марія та Анна Музичук знялися з третього етапу жіночого Гран-прі, який пройде в Нью-Делі.
Про відмову українок від участі в турнірі повідомила Міжнародна федерація шахів (FIDE). Організація не уточнює, чому сестри Музичук пропускають турнір, проте ймовірним приводом для цього стала участь росіянок.
Раніше стало відомо, що на турнірі в Нью-Делі виступлять представниці країни-терориста Олександра Горячкіна і Катерина Лагно.
Українських шахісток на змаганнях замінять представниці Грузії та Індії Ніно Баціашвілі та Вайшалі Рамешбабу відповідно.
Варто відзначити, що Петер Гейне Нільсен, тренер чемпіона світу з шахів Магнуса Карлсена, у своєму Twitter підтримав українських шахісток і засудив допуск до турніру спортсменів країни-агресора.
"Нещодавно сестри Музичук відмовилися від участі в Гран-прі FIDE, на якому виступають російські гравці. Не повинно бути так, щоб відступали жертви", - написав Нільсен.
Нагадаємо, за оновленим рейтингом FIDE Марія займає 10 місце, а Анна опинилася на 12 місці. Таким чином, Музичук-старша вперше з жовтня 2008 року вилетіла з топ-10.
Етап жіночого Гран-прі в Нью-Делі розпочнеться 24 березня.