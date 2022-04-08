Сестри Музичук не підписали листа у ФІДЕ про відсторонення росіян.

Відомі українські шахістки Анна і Марія Музичук будуть виключені з Львівської обласної шахової федерації (ЛОШФ).

Причиною цього рішення стало те, що сестри Музичук не підписали листа у ФІДЕ про відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба ЛОШФ.

"Гросмейстерки Анна і Марія Музичук свої підписи під листом не поставили, вони вважають, що "не все так однозначно" і що "не всі росіяни погані". Для нас така позиція львів'янок дивна, ми вирішили припинити співпрацю з ними. Йде війна, потрібна чітка позиція щодо країни-агресора.

Організація почала процедуру їх виключення з президії та членства у Федерації", - розповів Фірман в коментарі виданню "НВ".

7 квітня Львівська обласна шахова федерація (ЛОШФ) після шокуючих подій, які відбулися в Бучі, Ірпіні та Гостомелі, зажадала негайного розгляду питання про виключення росіян і білорусів з ФІДЕ.

Також ЛОШФ закликала повністю заборонити участь всіх російських і білоруських шахістів у всіх турнірах, що проводяться за підтримки та організації ФІДЕ.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Анна і Марія Музичук: досягнення в кар'єрі

Анна Музичук є триразовою чемпіонкою світу з шахів серед жінок (двічі по бліцу в 2014 і 2016 роках і зі швидких шахів 2016 року). Також Анна - триразова чемпіонка Європи серед жінок (двічі по бліцу, в 2007 і 2018 роках, і зі швидких шахів в 2017 році).

У складі жіночої збірної України Анна завоювала 3-е місце на шаховій Олімпіаді 2014 року та 3-е місце на Всесвітній шаховій Олімпіаді 2016 року.

Марія Музичук - дворазова чемпіонка України.

У складі жіночої збірної України Марія - переможниця командного чемпіонату світу (2013) та командного чемпіонату Європи (2013).

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