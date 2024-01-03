Ян-Кшиштоф Дуда відмовився тиснути руку росіянину Денису Хісматулліну, який підтримує війну в Україні.

Титулований польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда відмовився потискати руку росіянину Денису Хісматулліну на чемпіонаті світу зі швидкісних шахів, який відбувся в Узбекистані.

Перед початком поєдинку представник країни-терориста традиційно простягнув руку Дуді, коли сідав за шахову дошку. Однак польський гросмейстер жестом руки показав, що відмовляється від рукостискання.

Згідно з регламентом турніру, Дуду могли дискваліфікувати за порушення правил "чесної гри". Втім, організатори не стали звертати уваги на інцидент, і врешті-решт партія завершилася внічию.

Варто відзначити, що Денис Хісматуллін відомий тим, що підтримує війну РФ проти України і президента країни-терориста Володимира Путіна. Хісматуллін є тренером зрадникам України Сергія Карякіна. Разом вони неодноразово їздили на окуповані території, де відвідували розташування російських військових і допомагали їм.

Додамо, що Ян-Кшиштоф Дуда вважається шаховим вундеркіндом: він досяг титулу гросмейстера у віці 15 років. У 2014 році поляк завоював титул чемпіона Європи зі швидких шахів. Також він є чемпіоном Польщі 2018 року і володарем Кубка світу 2021 року.

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