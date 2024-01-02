Він молодший за нинішнього рекордсмена на 4 місяці.

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) присвоїла звання гросмейстера 14-річному українському шахісту Ігорю Самуненкову. Як зазначають у Федерації шахів України, він став чинним наймолодшим гросмейстером у світі.

"Його одноліток – американець Абгіманью Мішра (05.02.2009), який свого часу встановив рекорд, ставши гросмейстеромом у 12 років 4 місяці 25 днів, старший за Ігоря (15.06.2009) на чотири місяці", - йдеться у повідомленні.

Зазначаэться, що хлопець професійно займається шахами з восьми років. У 2021-му він здобув звання майстра ФІДЕ, а у 2022-му - міжнародного майстра. У 2023 році він виконав норми на чемпіонаті Європи-2023 у Словенії, Vezerkepzo Summer GM 2023 в Угорщині та Polish Extraliga у Польщі, відтак ФІДЕ вирішили присвоїти йому звання гросмейстера.

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Зазначається, що Самуненков - четвертий наймолодший гросмейстер в історії України.

Нагадаємо, у листопаді на війні в Україні загинув віце-президент Федерації шахів України Артем Сачук. Він пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення РФ.

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