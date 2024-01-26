Медаль Христини Дмитренко стала першою нагородою України в новому сезоні.

Українська біатлоністка Христина Дмитренко завоювала бронзову нагороду на Чемпіонаті Європи, який проходить у Словаччині.

Медаль Христини Дмитренко стала першою нагородою України в новому сезоні. 24-річна спортсменка показала третій результат у спринтерській гонці.

На дистанції вона показала ідеальну стрільбу на обох вогневих рубежах - 10 мішеней з 10, а також швидкий хід по всій 7,5-кілометровій трасі, зробивши спурт на фінішній прямій.

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Дмитренко виїхала на гонку під 14-м стартовим номером і деякий час їй вдавалося утримувати лідерську позицію. Однак норвежки Іда Лієн і Марен Кіркейде, які вийшли на гонку набагато пізніше українки, змогли обійти її показники і відтіснити на третє місце.

За результатами змагання перше місце посіла норвежка Іда Лієн, яка на 19 секунд випередила Кіркейде і на 35,3 – Дмитренко.

Новини біатлону

21 січня в італійському Антхольці пройшов жіночий мас-старт на 12,5 км в рамках 6-го етапу Кубка світу-2023/2024 з біатлону. Виграла гонку французька біатлоністка Жулія Симон. Другою фінішувала її співвітчизниця Лу Жанмонно. Третє місце посіла представниця Швейцарії Лена Хекі-Гросс.

Україну в цій гонці представили: Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Кращою серед українок стала Джима, яка завершила гонку 13-ю.

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