Збірна України у складі Артема Тищенка та Христини Дмитренко фінішувала десятою.

У суботу, 20 січня, в італійському Антхольці пройшла одиночна змішана естафета (сингл-мікст) в рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу в сингл-міксті здобула збірна Німеччини, яка продемонструвала майже еталонну стрільбу (один промах на двох за всю естафету). Другими фінішували норвежці. Трійку призерів замкнула команда Австрії.

Збірна України у складі Артема Тищенка та Христини Дмитренко прийшла до фінішу 10-ю. Українські спортсмени використали 6 додаткових патронів.

Відео дня

Кубок світу з біатлону. Антхольц. Сингл-мікст

1. Німеччина (0+1) 38:58.0

2. Норвегія (0+8) +11.2

3. Австрія (0+4) +28.3

4. Італія (1+6) +37.9

5. Латвія (1+6) +39.1

6. Фінляндія (0+7) +41.4

...

10. Україна (0+6) +1:09.9

Додамо, що 20 січня в Антхольці також відбудеться класична змішана естафета, яка розпочнеться о 15:45 за київським часом.

Збірна України виступить у наступному складі: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Денис Насико та Дмитро Підручний.

В особистому заліку Кубка світу з біатлону-2023/24 у чоловіків лідирує норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, у жінок - представниця Норвегії Інгрід Ланнмарк Тандреволд. У загальному командному заліку і у чоловіків і у жінок лідирує збірна Норвегії.

Вас також можуть зацікавити новини: