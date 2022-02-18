Збірна Норвегії демонструє фантастичні результати у зимових видах спорту.

Збірна Норвегії оновила рекорд за кількістю виграних золотих медалей на одних зимових Олімпійських іграх. В Пекіні-2022 норвежці завоювали 15 золотих нагород. Раніше жодній країні не вдавалося виграти стільки медалей найвищої проби на "білих" Іграх.

Раніше Норвегія й Німеччина вибороли по 14 нагород найвищої проби у Пхенчхані-2018, а Канада виграла стільки ж на домашніх Іграх у Ванкувері-2010.

В медальному заліку Пекіна-2022 Норвегія лідирує, маючи 34 нагороди (8 срібних, 11 бронзових та 15 золотих медалей).

Медальний залік станом на цю мить

Рекордсменами за загальною кількістю медалей на одній зимовій Олімпіаді є ті самі норвежці, які у 2018 році в Пхенчхані займали призові місця 39 разів.

Україна виграла у Пекіні одну медаль - срібним призером став Олександр Абраменко.

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