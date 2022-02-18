Норвегія показала справжнє домінування / фото REUTERS

Збірна Норвегії оновила рекорд за кількістю виграних золотих медалей на одних зимових Олімпійських іграх. В Пекіні-2022 норвежці завоювали 15 золотих нагород. Раніше жодній країні не вдавалося виграти стільки медалей найвищої проби на "білих" Іграх.

Раніше Норвегія й Німеччина вибороли по 14 нагород найвищої проби у Пхенчхані-2018, а Канада виграла стільки ж на домашніх Іграх у Ванкувері-2010.

В медальному заліку Пекіна-2022 Норвегія лідирує, маючи 34 нагороди (8 срібних, 11 бронзових та 15 золотих медалей).

Медальний залік станом на цю мить

фото olympics.com

Рекордсменами за загальною кількістю медалей на одній зимовій Олімпіаді є ті самі норвежці, які у 2018 році в Пхенчхані займали призові місця 39 разів.

Україна виграла у Пекіні одну медаль - срібним призером став Олександр Абраменко.

Олімпіада-2022: головне

  • Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
  • Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
  • На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.
  • Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх дев'ять медалей: три золоті, дві срібні та чотири бронзові.