Збірна Норвегії оновила рекорд за кількістю виграних золотих медалей на одних зимових Олімпійських іграх. В Пекіні-2022 норвежці завоювали 15 золотих нагород. Раніше жодній країні не вдавалося виграти стільки медалей найвищої проби на "білих" Іграх.
Раніше Норвегія й Німеччина вибороли по 14 нагород найвищої проби у Пхенчхані-2018, а Канада виграла стільки ж на домашніх Іграх у Ванкувері-2010.
В медальному заліку Пекіна-2022 Норвегія лідирує, маючи 34 нагороди (8 срібних, 11 бронзових та 15 золотих медалей).
Медальний залік станом на цю мить
Рекордсменами за загальною кількістю медалей на одній зимовій Олімпіаді є ті самі норвежці, які у 2018 році в Пхенчхані займали призові місця 39 разів.
Україна виграла у Пекіні одну медаль - срібним призером став Олександр Абраменко.
Олімпіада-2022: головне
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх дев'ять медалей: три золоті, дві срібні та чотири бронзові.