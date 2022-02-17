Олександр Абраменко / фото REUTERS
У Пекіні відбулася церемонія нагородження призерів Олімпійських ігор з лижної акробатики, де срібну медаль виграв український фристайліст Олександр Абраменко.
Урочиста церемонія пройшла 17 лютого у Пекіні - на наступний день після змагань.
Це перша медаль для України на цих Іграх у Пекіні-2022.
Олександр Абраменко: що відомо про 33-річного спортсмена
- Олександр народився в Харківській області, в сім'ї військового. Вихованець заслуженого тренера України Юрія Кобельника з Миколаєва.
- Абраменко спеціалізується в лижній акробатиці та командній лижній акробатиці. Крім Пекіна-2022, він також виступав на Олімпійських іграх в Турині, Ванкувері і Сочі.
- У 2012 році двічі ставав призером етапів Кубка світу з фрістайлу, а на чемпіонаті світу 2019 року в США Олександр зумів завоювати срібну медаль.
- На Олімпіаді-2018 в Пхенчхані Абраменко виграв золоту медаль.
- Абраменко став єдиним українським спортсменом, який здобув нагороди на двох зимових Олімпійських іграх. Це друга олімпійська нагорода в історії України у фристайлі.
Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх тепер уже дев'ять медалей: три золоті, дві срібні та чотири бронзові.
- У 2002 та 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.