Нагорода знайшла свого героя.

У Пекіні відбулася церемонія нагородження призерів Олімпійських ігор з лижної акробатики, де срібну медаль виграв український фристайліст Олександр Абраменко.

Урочиста церемонія пройшла 17 лютого у Пекіні - на наступний день після змагань.

Це перша медаль для України на цих Іграх у Пекіні-2022.

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Олександр народився в Харківській області, в сім'ї військового. Вихованець заслуженого тренера України Юрія Кобельника з Миколаєва.

Абраменко спеціалізується в лижній акробатиці та командній лижній акробатиці. Крім Пекіна-2022, він також виступав на Олімпійських іграх в Турині, Ванкувері і Сочі.

У 2012 році двічі ставав призером етапів Кубка світу з фрістайлу, а на чемпіонаті світу 2019 року в США Олександр зумів завоювати срібну медаль.

На Олімпіаді-2018 в Пхенчхані Абраменко виграв золоту медаль.

Абраменко став єдиним українським спортсменом, який здобув нагороди на двох зимових Олімпійських іграх. Це друга олімпійська нагорода в історії України у фристайлі.

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