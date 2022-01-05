Марта Костюк дозволила суперниці здійснити камбек.

Українська тенісистка Марта Костюк (№50 WTA) у впертій боротьбі поступилася американці Клер Лю (№94 WTA) на старті турніру WTA 250 в австралійському Мельбурні.

19-річна Марта виграла перший сет, але потім 21-річна суперниця з США змогла у вольовому стилі відсвяткувати звитягу. Поєдинок тривав 2 години 29 хвилин.

Марта Костюк (Україна) - Клер Лю (США) - 6:4, 4:6, 3:6

В 1/8 фіналу Клер Лю зіграє проти іспанки Нурії Паррісас-Діас (№66 WTA).

У першому колі парних змагань Костюк в тандемі з росіянкою Анною Калінською мали зіграти проти дуету Ірина Бегу / Ніна Стояновіч (Румунія / Сербія). Але через травму Калінської пара знялася з турніру в Мельбурні.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна також розпочала 2022 рік з прикрої поразки росіянці з другої сотні світового рейтингу.

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