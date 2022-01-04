Українка виграла перший сет, але за підсумком програла.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№15 WTA) програла стартовий матч на турнірі WTA 500 в Аделаїді.

У поєдинку першого раунду восьма сіяна українка поступилася росіянці Анастасії Гасановій (№130 WTA).

Аделаїда. Перше коло

Еліна Світоліна (Україна) – Анастасія Гасанова (Росія) – 7:5, 4:6, 3:6

Тенісистки провели на корті близько 2,5 годин. У першій партії Світоліна не скористалася перевагою, лідируючи 5:3, в результаті виконавши брейк в 12-му геймі. У другому сеті Гасанова не втримала відрив (вела 4:1), але записала в свій актив два гейми поспіль з рахунку 4:4. У вирішальному сеті українка відігралася після брейку (3:3), після чого програла 3 гейми.

130-та ракетка світу Анастасія Гасанова вдруге в кар'єрі зіграла матч проти суперниці з топ-20 рейтингу (минулого сезону в Абу-Дабі виграла у шостої ракетки світу Кароліни Плішкової). У другому колі в Аделаїді 22-річна тенісистка зіграє з переможницею матчу Місакі Дої (WTA 105) - Крістіна Кучова (WTA 97).

Це була перша зустріч тенісисток. Останній раз Світоліна програвала суперниці не з топ-100 більше року тому, коли поступилася Наді Подороські в 1/4 фіналу Ролан Гаррос-2020.

Читайте такожУкраїнська топ-тенісистка стартувала з ефективної перемоги на турнірі в АвстраліїДля Еліни Світоліної це третя поразка в стартовому матчі року за останні 4 сезони (у 2020 році програла Даніель Коллінс, а в сезоні-2019 – Олександрі Саснович в Брісбені).

Еліна Світоліна: результати в 2021 році