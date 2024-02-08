Даяна Ястремська перебувала в Одесі, коли місто атакували ворожі ударні дрони.

Друга ракетка України Даяна Ястремська потрапила під обстріл в Одесі. У ніч на 8 лютого російські окупанти атакували місто ударними дронами.

Відома тенісистка опублікувала відео в Instagram, в якому показала, як пережила ніч.

"Сьогодні у мене була найстрашніша ніч. Як ніколи багато ракет недалеко від нас. Ми все ще тут, на парковці...

Люди, якщо вас можна назвати людьми, припиніть робити це лайно", - сказала Ястремська.

Нагадаємо, Даяна Ястремська нещодавно приголомшливо виступила на першому в цьому році турнірі серії Великого шолома - Australian Open-2024. Українська тенісистка сенсаційно дійшла до 1/2 фіналу, де програла китаянці Чжен Ціньвень.

Півфінал Відкритого чемпіонату Австралії став найкращим досягненням у кар'єрі 23-річної українки.

Додамо, що завдяки результату на Australian Open-2024 Ястремська піднялася відразу на 64 позиції і тепер займає 29-е місце в світовому рейтингу WTA.

Атака РФ на Одесу 8 лютого: що відомо

У ніч на 8 лютого росіяни ударними дронами влучили в цивільну інфраструктуру Одеси. Зокрема, ударом "шахеда" пошкоджена недобудована багатоповерхівка, вибито скління. Також зафіксовані пошкодження будівлі навчального закладу-пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

За даними Сил оборони півдня, ворог направив БПЛА-камікадзе типу Shahed-131/136 з акваторії Чорного моря та тимчасово окупованої частини Херсонщини на 3 регіони України.

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