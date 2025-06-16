Це сталося наприкінці першого раунду. Мільйони фанатів спорту не можуть підібрати слів.

В Атланті, в ніч на 15 червня, відбувся турнір UFC, який надовго запам'ятається фанатам цього виду єдиноборств. У октагоні зустрілися Пол Крейг і Родольфо Беллато.

Наприкінці першого раунду перший боєць опинився на підлозі. Він завдав забороненого удару ногою і промахнувся по обличчю суперника, який спершу намагався апелювати до рефері, але невдовзі зважився на симуляцію.

Він упав так, ніби удар Крейга припав йому прямо в голову і нокаутував його. Таким чином, Беллато хотів показати, що продовжувати бій він не може. У соціальних мережах відео з цим моментом набирають мільйони переглядів.

Легендарний боєць UFC Джастін Гейджі прокоментував у X (Twitter): '"Найдикіша симуляція в історії ММА".

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Раніше УНІАН повідомляв, що російський боєць ММА хоче воювати за Україну, але в складі іноземного легіону. "Як американський доброволець. У складі американських морських котиків", - пояснив він.

Крім того, ми розповідали, що Усик "промок до нитки", вийшовши на ринг з українським бійцем ММА Ярославом Амосовим. "Спаринг із майбутнім UFC. Хороша робота, чемпіон", - написав боксер.

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