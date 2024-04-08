Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олексій Кісер заявив, що планує разом з українськими військовими боротися проти окупантів. Наразі спортсмен, який народився в Оренбурзі, перебуває у Сполучених Штатах Америки під статусом політичного біженця. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Чемпіон".
За словами Кісера, 24 лютого 2023 року він опублікував емоційний допис на підтримку України, наголосивши, що його серце завжди буде з українцями. На наступний день до його батьків, які наразі живуть в Оренбурзі, прийшли з обшуком місцеві правоохоронці.
На той час спортсмен перебував в Індонезії, проте через проросійський уряд країни, він вимушений був тікати до США, де попросив політичного притулку.
"У США вже готуються до ІІІ Світової війни. Цьому сприяють гасла на рекламних плакатах: "Вступай в американську армію зараз, тобі все одно доведеться навчитися воювати". Американцям уже ясно, що з нинішнім режимом РФ по-іншому не можна. Але знов-таки для цього мені потрібно оформити грінкард. Хотілося б захищати Україну вже як американський доброволець. У складі американських морських котиків", - пояснив Кісер.
Він нагадав, що хотів йти воювати за Україну ще на початку повномасштабної війни, проте 6 лютого 2022 року він здав свій російський паспорт до американського посольства в Індонезії.
"Мій кейс розглядали 10 місяців(!). У підсумку, у жовтні 2022 року я отримав американську візу, але майже весь перший рік повномасштабної війни не міг нікуди виїхати. І брати в Україні попереджали, що з російським паспортом небезпечно приїжджати, адже реакція українських прикордонників, які побачать мій російський паспорт, може бути неоднозначною", - підкреслив боєць ММА.
Останні новини на спортивну тематику
Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про загрозу Олімпійським іграм через агресію з боку РФ. За його словами, Росія буде "зловмисно націлена" на цьогорічні Олімпійські ігри у Парижі.
Також в кінці березня відомий тренер з Одеси Семен Альтман розповів про пережитий удар РФ. За його словами, внаслідок російської атаки постраждала його квартира.
"Ми всі живі, проте постраждали сильно. Всі вікна в моїй квартирі вибило. Що тут скажеш… Коли тебе це не торкається, то до цього можна відноситись більш менш стримано, та коли торкається - то вже зовсім інше. У момент удару я знаходився у кімнаті. Те, що відбулося після вибухів, передати дуже важко", - розповідав тоді тренер.