За його словами, він хотів би воювати за Україну у складі американських морських котиків.

Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олексій Кісер заявив, що планує разом з українськими військовими боротися проти окупантів. Наразі спортсмен, який народився в Оренбурзі, перебуває у Сполучених Штатах Америки під статусом політичного біженця. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Чемпіон".

За словами Кісера, 24 лютого 2023 року він опублікував емоційний допис на підтримку України, наголосивши, що його серце завжди буде з українцями. На наступний день до його батьків, які наразі живуть в Оренбурзі, прийшли з обшуком місцеві правоохоронці.

На той час спортсмен перебував в Індонезії, проте через проросійський уряд країни, він вимушений був тікати до США, де попросив політичного притулку.

Відео дня

"У США вже готуються до ІІІ Світової війни. Цьому сприяють гасла на рекламних плакатах: "Вступай в американську армію зараз, тобі все одно доведеться навчитися воювати". Американцям уже ясно, що з нинішнім режимом РФ по-іншому не можна. Але знов-таки для цього мені потрібно оформити грінкард. Хотілося б захищати Україну вже як американський доброволець. У складі американських морських котиків", - пояснив Кісер.

Він нагадав, що хотів йти воювати за Україну ще на початку повномасштабної війни, проте 6 лютого 2022 року він здав свій російський паспорт до американського посольства в Індонезії.

"Мій кейс розглядали 10 місяців(!). У підсумку, у жовтні 2022 року я отримав американську візу, але майже весь перший рік повномасштабної війни не міг нікуди виїхати. І брати в Україні попереджали, що з російським паспортом небезпечно приїжджати, адже реакція українських прикордонників, які побачать мій російський паспорт, може бути неоднозначною", - підкреслив боєць ММА.

Останні новини на спортивну тематику

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про загрозу Олімпійським іграм через агресію з боку РФ. За його словами, Росія буде "зловмисно націлена" на цьогорічні Олімпійські ігри у Парижі.

Також в кінці березня відомий тренер з Одеси Семен Альтман розповів про пережитий удар РФ. За його словами, внаслідок російської атаки постраждала його квартира.

"Ми всі живі, проте постраждали сильно. Всі вікна в моїй квартирі вибило. Що тут скажеш… Коли тебе це не торкається, то до цього можна відноситись більш менш стримано, та коли торкається - то вже зовсім інше. У момент удару я знаходився у кімнаті. Те, що відбулося після вибухів, передати дуже важко", - розповідав тоді тренер.

Вас також можуть зацікавити новини: