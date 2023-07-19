Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив Великобританію права приймати кваліфікаційні турніри Олімпіади-2024 з нових олімпійських видів спорту.
Як повідомляє The Times, таке рішення було прийнято через позицію уряду Великобританії щодо російських і білоруських спортсменів.
Уточнюється, що британський уряд погодився допустити до участі в змаганнях представників країн-агресорів тільки при виконанні наступних умов:
- атлети з Росії та Білорусі повинні підписати особисте право на нейтралітет і погодитися не підтримувати війну в Україні
- не підтримувати керівництво Росії, яке веде війну в Україні
- не отримувати державне фінансування
У МОК вважають умови уряду Великобританії "дискримінаційними".
"Ми вкрай розчаровані тим, що нам не вдалося провести олімпійську кваліфікаційну серію у Великобританії, як ми сподівалися.
Особливо прикро за британських спортсменів, які тепер позбавлені можливості поборотися за потрапляння в Париж перед пристрасною домашньою публікою", - заявив представник Британської олімпійської асоціації.
Варто відзначити, що офіційна позиція МОК щодо допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань схожа з позицією уряду Великобританії.
Нагадаємо, в березні цього року МОК рекомендував міжнародним федераціям допускати спортсменів РФ і Білорусі, але тільки в нейтральному статусі і при виконанні ряду умов.
Проте, МОК все ж вирішив позбавити Лондон права прийняти кваліфікаційні турніри ОІ-2024. В організації це рішення пояснюють тим, що подібні вимоги уряду Великої Британії можуть поставити спортсменів у скрутне становище, якщо і коли вони повернуться до Росії, де протидія війні тепер є потенційним кримінальним злочином.
Додамо, що на Олімпіаді-2024 вперше будуть представлені брейк-данс і BMX-фрістайл. Кваліфікаційні турніри з нових видів спорту планувалося провести в Олімпійському парку Лондона в червні 2024 року.
Де тепер проходитимуть кваліфікаційні змагання Олімпіади-2024 за новими видами спорту поки невідомо.