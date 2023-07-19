Рішення було прийнято через позицію уряду Великобританії щодо спортсменів країн-агресорів.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив Великобританію права приймати кваліфікаційні турніри Олімпіади-2024 з нових олімпійських видів спорту.

Як повідомляє The Times, таке рішення було прийнято через позицію уряду Великобританії щодо російських і білоруських спортсменів.

Уточнюється, що британський уряд погодився допустити до участі в змаганнях представників країн-агресорів тільки при виконанні наступних умов:

Відео дня

атлети з Росії та Білорусі повинні підписати особисте право на нейтралітет і погодитися не підтримувати війну в Україні

не підтримувати керівництво Росії, яке веде війну в Україні

не отримувати державне фінансування

У МОК вважають умови уряду Великобританії "дискримінаційними".

"Ми вкрай розчаровані тим, що нам не вдалося провести олімпійську кваліфікаційну серію у Великобританії, як ми сподівалися.

Особливо прикро за британських спортсменів, які тепер позбавлені можливості поборотися за потрапляння в Париж перед пристрасною домашньою публікою", - заявив представник Британської олімпійської асоціації.

Варто відзначити, що офіційна позиція МОК щодо допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань схожа з позицією уряду Великобританії.

Нагадаємо, в березні цього року МОК рекомендував міжнародним федераціям допускати спортсменів РФ і Білорусі, але тільки в нейтральному статусі і при виконанні ряду умов.

Проте, МОК все ж вирішив позбавити Лондон права прийняти кваліфікаційні турніри ОІ-2024. В організації це рішення пояснюють тим, що подібні вимоги уряду Великої Британії можуть поставити спортсменів у скрутне становище, якщо і коли вони повернуться до Росії, де протидія війні тепер є потенційним кримінальним злочином.

Додамо, що на Олімпіаді-2024 вперше будуть представлені брейк-данс і BMX-фрістайл. Кваліфікаційні турніри з нових видів спорту планувалося провести в Олімпійському парку Лондона в червні 2024 року.

Де тепер проходитимуть кваліфікаційні змагання Олімпіади-2024 за новими видами спорту поки невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: