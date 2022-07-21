Вадим Гутцайт зазначив, що РФ завжди використовувала спорт як спосіб пропаганди.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт поділився своєю думкою про справедливість відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань.

В рамках проекту "Спортивний фронт", який група 1+1 media запустила спільно з легендарним футболістом Андрієм Шевченком, Гутцайт розповів, що РФ постійно використовує спорт як засіб своєї пропаганди, тому відсторонення спортсменів країни-агресора є необхідним.

"Країна-агресор завжди використовувала спорт як спосіб пропаганди. Для них важливі перемоги на спортивному фронті, щоб прапор РФ майорів на міжнародних змаганнях, а кремлівський режим продовжував розповідати, яка "потужна" і "сильна" у них країна.

Теза про те, що всі російські та білоруські спортсмени на час війни повинні бути відсторонені від будь-яких змагань, цілком справедлива. Коли кожен день на територію України прилітають російські ракети і снаряди, спортсмени РФ не мають права виступати на міжнародному рівні, піднімаючи триколор для додаткової пропаганди. В умовах повномасштабної війни, що розв'язала РФ, це просто неприпустимо.

Хочу подякувати Міжнародному олімпійському комітету, який у перші дні війни надав рекомендацію щодо відсторонення Росії та її спортсменів від змагань усім федераціям з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Нам важливо чинити опір агресору, який вбиває невинних людей і знищує спортивну інфраструктуру.

При цьому деякі спортсмени підтримують повномасштабну війну. Як нормальна людина може підтримувати тисячі смертей ні в чому невинних українців?", - сказав Гутцайт.

Вадим Гутцайт також розповів про втрати українського спорту під час війни.

"Понад 3 000 наших спортсменів і тренерів зі зброєю в руках захищають Україну і всю Європу, а на волонтерському фронті понад 1100 представників українського спорту.

На превеликий жаль, росіяни вбили 110 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою і ворожих обстрілів. Є також поранені, а 22 людини перебувають у полоні", – заявив Гутцайт.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 148-й день.

Раніше УНІАН повідомляв, що російських і білоруських спортсменів відсторонили від участі в чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить в американському Юджині. Крім того, в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) назвали малоймовірною участь РФ і Білорусі в Олімпіаді-2024 в Парижі.

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