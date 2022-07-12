Вадим Гутцайт розповів про заходи безпеки у разі повітряної тривоги.

Напередодні стало відомо, що новий сезон чемпіонату України з футболу серед команд української Прем'єр ліги стартує 23 серпня.

Міністр спорту України Вадим Гутцайт розповів, як проходитимуть матчі УПЛ в умовах війни, а також про заходи безпеки на випадок повітряної тривоги.

"Матчі проходитимуть без глядачів. Рішення було прийнято разом з президентом та прем’єр-міністром України. Тільки за участю спортсменів, тренерів та ЗМІ. Поруч повинно бути сховище, щоб все було під контролем. Буде взаємодія з місцевою владою, з поліцією там МНС. Це складно, але так можна проводити внутрішні чемпіонати. Безпека – це головне.

УАФ відпрацьовує ці моменти зі всіма регіонами, де є можливість проводити матчі. Вони проходитимуть лише там, де є сховище і де можна сховатися. Вони відпрацюють всі моменти з безпеки, тільки тоді там проходитимуть матчі. У нас буде 5-7 хвилин, потрібно, щоб за цей час всі були в сховищі. А коли ми переможемо, тоді на трибунах буде і 20, і 50, і 60 тисяч вболівальників", - наводить слова Гутцайта телеканал "Київ".

Також Вадим Гутцайт розповів, скільки об'єктів спортивної інфраструктури були зруйновані окупантами. Міністр спорту запевнив, що всі зруйновані об'єкти будуть відновлені.

"Зруйновано 111 спортивних об’єктів. Це і Палаци спорту, і басейни, і футбольні поля, і легкоатлетичні манежі. Більше ніж на 160 мільйонів доларів зруйновано. Але після перемоги ми побудуємо ще більше", - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 139-й день.

Через розв'язану РФ війну, минулий чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 зафіксована станом на 24 лютого 2022 року. "Шахтар" посів перше місце в турнірній таблиці УПЛ.

Сезон УПЛ 2022/2023: що відомо

У новому сезоні в Прем'єр-лізі зіграють 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів).

Участь у новому сезоні УПЛ не зможуть прийняти чернігівська "Десна" і "Маріуполь".

З Першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" і "Кривбас".

Вас також можуть зацікавити новини: