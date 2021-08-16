Вадим Гутцайт вважає, що через тиск спортсменка може поїхати з України.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт закликав припинити цькування медалістки Олімпійських ігор Ярослави Магучіх, скандал навколо якої розгорівся після її обіймів з російською спортсменкою.

В інтерв'ю "Українській правді" Гутцайт спробував пояснити, чому Магучіх стала обніматися з росіянкою:

"Ярослава з 7 років готувалась, постійно в залах. Я вважаю, що в той момент перемоги вона просто була в стані ейфорії, і не дуже відчувала. Я впевнений, що коли вона побачила реакцію, потім все зрозуміла. Напевно, нам треба більше працювати зі спортсменами, щоб вони в стані ейфорії більше себе контролювали".

Він підкреслив, що якщо тиснути на спортсменку, то у неї може з'явитися бажання покинути Україну:

"Щодо Магучіх можу сказати, що якщо ми не хочемо втратити ще цю спортсменку, щоб потім не говорили, що від нас їдуть спортсмени, то не треба на неї тиснути. Вона повернулася героїнею з бронзовою медаллю з Олімпіади, підняла український прапор. А будемо тиснути, їй запропонують гроші і вона поїде. А потім знову будуть говорити, що винен міністр, президент, що не втримали".

Відповідаючи на питання про те, що українські спортсмени часто роблять подібні вчинки, а потім кажуть, що спорт поза політикою, Гутцайт зазначив:

"В олімпійській хартії написано: "спорт поза політикою".

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"Чи може це працювати під час війни? Потрібно себе максимально контролювати", - додав він.

Скандал навколо Магучіх і Ласіцкене

19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.

Згодом в мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене відразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка - прапор Олімпійського комітету Росії.

У Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучіх з росіянкою. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність. Пізніше в Міноборони розповіли про бесіду з Магучіх, яка є молодшим лейтенантом Збройних Сил України.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив свою думку про критику на адресу Магучіх. Він підкреслив, що виступає проти "цькування 19-річної дитини".

Також Магучіх підтримав каратист Станіслав Горуна.

У НОК України та ФЛАУ також заступилися за українську спортсменку.

Сама Магучіх звернулася до українських уболівальників у соцмережі.

Автор: Антон Дудар