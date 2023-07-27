Член НОК України Юрій Сапронов розкритикував Вадима Гутцайта.

У квітні цього року Міністерство молоді та спорту України заборонило українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть представники з Росії чи Білорусі. Рішення стосувалося олімпійських, неолімпійських, а також паралімпійських видів спорту.

Заборона була відповіддю глави Мінспорту Вадима Гутцайта на рішення Міжнародного олімпійського комітету, який рекомендував допустити російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях.

Але це було дуже поспішне і дурне рішення, яке за підсумком було скасовано самим же Гутцайтом. Напередодні Міністерство молоді та спорту України випустило новий указ, який скасовує бойкот змагань, в яких беруть участь спортсмени з РФ і Білорусі.

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На чехарду рішень глави Мінспорту України Вадима Гутцайта відреагував віце-президент Всеукраїнської Федерації гольфу і член НОК Юрій Сапронов.

У своєму Фейсбуці він опублікував пост, в якому жорстко розкритикував Гутцайта і його команду. За словами Сапронова, рішення глави Мінспорту принесли великої шкоди українському спорту.

"Пам'ятаєте, у січні 2023 року НОК України та Міністерство спорту України розпочало "війну" проти українських спортсменів, видаючи накази та укази про заборону виступів українців у міжнародних змаганнях, там де беруть участь російські та білоруські атлети?

Тобто пан Гутцайт і Ко банили українських атлетів, замість того щоб на кожному міжнародному майданчику з початку активної фази війни показувати світові агресора і домагатися заборони для РФ і РБ.

Потім кулуарно і публічно НОК і Мінспорту "погрожували" позбавити фінансування і відібрати статус національної українським федераціям з видів спорту, які пустять своїх атлетів на змаганнях, де беруть участь оркські спортсмени.

І ось, сталося "диво". Гуцайт особисто підписав наказ про скасування тих ганебних указів / наказів, які напідписували його заступники", - написав Сапронов.

Також Юрій Сапронов зазначив, що через заборону Мінспорту, як мінімум 250 українських спортсменів були позбавлені можливість брати участь у змаганнях і проходити відбір на Олімпіаду-2024.

"Скільки українських атлетів не поїхали на чемпіонати світу з видів спорту за ці 7 місяців вашої війни з українськими спортсменами?

У першому наближенні - чоловік 250 з шістнадцяти видів спорту втратили можливість змагатися і проходити відбір на Олімпіаду", - зазначив Сапронов.

Раніше міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна може відмовитися від бойкоту спортивних змагань, в яких беруть участь спортсмени країни-агресора і країни-пособника тероризму. Причиною перегляду рішення якраз може стати офіційне неприголошення РФ і Білорусі на Олімпійські ігри в Парижі.

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