Олександр Долгополов жорстко висловився про провокаційні заяви.

Знаменитий український тенісист Олександр Долгополов висловив свою думку про можливість здачі частини території РФ для досягнення мирної угоди.

У своєму Твіттері колишній спортсмен опублікував пост, в якому висловив своє обурення таким провокаційним заявам.

"Ось наш президент сказав, що якась європейська країна запропонувала віддати частину нашої території Росії, щоб зупинити війну.

Ми готові тільки в тому випадку, якщо ці європейські країни віддадуть свої території Росії, щоб зупинити війну, ми не продаємо нашу землю і людей, вибачте", - написав Долгополов.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 98-річний екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер, якому відводилася одна з ключових ролей у врегулюванні відносини з СРСР часів Холодної війни, порадив Україні віддати свої території заради укладення миру з РФ.

Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував пропозицію Кіссінджера, заявивши, що той "виринув з глибокого минулого" і переплутав 2022-й рік з 1938-м.також глава держави додав, що в 1938 році на той момент 15-річний Кіссінджер разом з сім'єю втік з нацистської Німеччини. "Він все прекрасно розумів, і від нього тоді не чули, що потрібно нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них або боротися з ними", - сказав Зеленський.

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