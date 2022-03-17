Відомий у минулому тенісист Олександр Долгополов повернувся до України, попередньо пройшовши військовий вишкіл в Туреччині у знайомого офіцера.

33-річний спортсмен в Instagram зробив допис, де зазначив, що він буде захищати рідний Київ зі зброєю в руках.

"Дякую нашим турецьким друзям. Звичайно, за 5-7 днів я не став Рембо, але зі зброєю я вже поводжуся комфортно, а з 25 метрів у спокійній обстановці тренувань потраплю в голову в 3 із 5 випадків. Це мій будинок, і ми будемо його захищати з тими, хто залишився і допомагатимемо, чим можемо. Не збираюся засуджувати чоловіків, що виїхали. Війна – це страшно і не кожен до неї готовий, усім нам є що втрачати", – написав Долгополов.