Відомий у минулому тенісист Олександр Долгополов повернувся до України, попередньо пройшовши військовий вишкіл в Туреччині у знайомого офіцера.
33-річний спортсмен в Instagram зробив допис, де зазначив, що він буде захищати рідний Київ зі зброєю в руках.
"Дякую нашим турецьким друзям. Звичайно, за 5-7 днів я не став Рембо, але зі зброєю я вже поводжуся комфортно, а з 25 метрів у спокійній обстановці тренувань потраплю в голову в 3 із 5 випадків. Це мій будинок, і ми будемо його захищати з тими, хто залишився і допомагатимемо, чим можемо. Не збираюся засуджувати чоловіків, що виїхали. Війна – це страшно і не кожен до неї готовий, усім нам є що втрачати", – написав Долгополов.
Олександр Долгополов: досягнення і завершення кар'єри
- Олександр Долгополов тривалий час був першою ракеткою України. А його найкращим результатом у світовому рейтингу є 13-е місце у 2012 році.
- В активі Долгополова - чотири перемоги на турнірах ATP (три - в одиночному розряді, одна - в парному). На турнірах "Великого шолома" його найкращим результатом став вихід до чвертьфіналу Australian Open у 2011 році.
- Свій останній матч на турнірах ATP Долгополов провів у 2018 році - у травні він програв Новаку Джоковичу на турнірі в Римі. Потім він переніс дві операції на кисті і пропустив весь сезон 2019 року. Наприкінці 2019-го йому також зробили операцію на нозі. Українець планував повернутися до виступів у 2020 році, але так і не провів жодного матчу. В травні 2021 року Долгополов оголосив про завершення кар'єри.