Бойфренд Ольги Харлан відреагував на дискваліфікацію української фехтувальниці.

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з фехтування Луїджі Самеле висловився про скандальну дискваліфікацію українки Ольги Харлан.

Титулований італійський фехтувальник, який також є бойфрендом української спортсменки, заявив про своє розчарування рішенням Міжнародної федерації фехтування.

"Я зростав мрійником. Але з роками зрозумів, що ми не живемо у казковому світі. Протягом кар'єри я побачив і зрозумів більше речей, ніж будь-коли до цього.

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Сьогодні мені вперше соромно бути частиною цієї системи!

Системи, де зарозумілість перемагає чесність. Системи, де той, хто може вам допомогти, чекає тільки вашої невдачі. Відчув сьогодні це не на своїй шкурі, а тієї людини, яка мені дорога.

Тієї людини, яка за любов до цього виду спорту ризикнула усім і була зраджена. В тиші! В найбільш приголомшливій тиші, яку я коли-небудь чув.

Я пишаюся тим, що завжди боровся за свої ідеали і буду продовжувати це робити. І я тобою пишаюся", - написав Самеле у своєму Instagram.

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала Ольгу Харлан за відмову потиснути руку російській спортсменці Ганні Смирновій після матчу на чемпіонаті світу в Італії.

У Федерації фехтування України підтримали українську спортсменку і повідомили, що готують апеляцію.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ольга Харлан вперше прокоментувала свою дискваліфікацію.

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