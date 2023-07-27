У Федерації зазначають, що суддя, який судив цей поєдинок, не дискваліфіковував Харлан, а вже потім "почалися якісь "підкилимні ігри".

Федерація фехтування України буде оскаржувати рішення про дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан, яку відсторонили від змагань через відмову потиснути руку росіянці. Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев в ефірі телемарафону наголосив на повній підтримці української спортсменки.

"Ми повністю підтримуємо Ольгу Харлан в цій ситуації. Зараз ми готуємо протест, будемо оскаржувати це рішення. Тому що, безпосередньо суддя, який судив цей поєдинок, він жодних дій, "чорну картку" не давав і не дискваліфіковував її. Це вже потім почалися якісь "підкилимні ігри" і ця дискваліфікація з'явилася вже після того, як навіть була наступна суперниця визначена. Після того, як був навіть суддя на наступний бій призначений",- акцентував Ілляшев.

Він додав, що сподівається на розгляд апеляції вже найближчими днями, тому що зараз участь Ольги Харлан у командних змаганнях в Мілані під питанням.

"Ми сподіваємось, що це (розгляд апеляції - УНІАН) буде днями. Але вже мова про те, щоб її повернули на ці змагання, не може йти. У даному випадку ми будемо тільки домагатися тільки того, щоб скасували цю "чорну картку", тому що це є дискваліфікація, яка так само потягне за собою неможливість її виступу у командних змаганнях, які будуть через декілька днів у Мілані. А нам важливо, щоб команда наша виступала, оскільки так званих, нейтральних спортсменів, у командних змаганнях все рівно не буде", - підкреслив Ілляшев.

Скандал з відстороненням Харлан - що відомо

На Чемпіонаті світу з фехтування в Італії сьогодні, 27 липня, стався скандал. Українську фехтувальницю Ольгу Харлан відсторонили від змагань після того, як вона відмовилася потиснути руку російській спортсменці Ганні Смирновій.

На це відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який розкритикував поведінку російської спортсменки Анни Смирнової "яка програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти в брудну гру з шоу рукостискань", він зазначив, що "саме так діє російська армія на полі бою". Міністр закликав Міжнародну федерацію фехтування скасувати відсторонення української фехтувальниці Ольги Харлан від участі у чемпіонаті світу та дозволити їй змагатися.

В свою чергу, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк оприлюднив фотографію російської спортсменки Анни Смірнової у солдатській шапці-вушанці. "Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за небажання тиснути руку росіянці. Це треба сприймати як позицію? Чи не пахнуть російські гроші кровʼю?",- акцентував Подоляк у Twitter.

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