Американські тенісистки на старті турніру поступилися представницям Чехії Лінді Носковій і Люції Градецькій.

Знамениті сестри-тенісистки Серена і Вінус Вільямс вибули з парного турніру US Open-2022 вже в першому раунді.

Чеські тенісистки Луція Градецька і Лінда Носкова виграли у американок у двох сетах і вийшли до другого раунду.

US Open-2022. Жінки. Пари. Перший раунд

Луція Градецька / Лінда Носкова (Чехія) – Серена Вільямс / Вінус Вільямс (США) - 7:6 (7:5), 6:4

Суперниці провели на корті 2 години 10 хвилин. За цей час американки виконали вісім подач навиліт, допустили сім подвійних помилок і реалізували один брейк-пойнт з п'яти. На рахунку чеського дуету чотири ейси, 10 подвійних помилок і два реалізованих брейк-пойнтів з шести.

Огляд матчу:

У наступному колі Відкритого чемпіонату США Носкова і Градецька зіграють з чилійсько-словенським дуетом Алекса Гуарачі/Андрія Клепач, які у своєму матчі першого кола обіграли британський дует Олівія Ніколлс/Алісія Барнетт.

US Open-2022: трансляція

Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на каналах Євроспорт і Євроспорт 2, а також на Київстар ТБ. Також цю та інші ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.

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US Open-2022: головне

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.

Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.

Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.

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