Знамениті сестри-тенісистки Серена і Вінус Вільямс вибули з парного турніру US Open-2022 вже в першому раунді.
Чеські тенісистки Луція Градецька і Лінда Носкова виграли у американок у двох сетах і вийшли до другого раунду.
US Open-2022. Жінки. Пари. Перший раунд
Луція Градецька / Лінда Носкова (Чехія) – Серена Вільямс / Вінус Вільямс (США) - 7:6 (7:5), 6:4
Суперниці провели на корті 2 години 10 хвилин. За цей час американки виконали вісім подач навиліт, допустили сім подвійних помилок і реалізували один брейк-пойнт з п'яти. На рахунку чеського дуету чотири ейси, 10 подвійних помилок і два реалізованих брейк-пойнтів з шести.
Огляд матчу:
У наступному колі Відкритого чемпіонату США Носкова і Градецька зіграють з чилійсько-словенським дуетом Алекса Гуарачі/Андрія Клепач, які у своєму матчі першого кола обіграли британський дует Олівія Ніколлс/Алісія Барнетт.
US Open-2022: трансляція
Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на каналах Євроспорт і Євроспорт 2, а також на Київстар ТБ. Також цю та інші ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.
Промокод UNIANSPORTS надасть вам безкоштовний доступ на 7 днів до платформи "Київстар ТБ". Активувати його дуже просто: скачайте додаток "Київстар ТБ" за посилання. Зайдіть в додаток, введіть свій номер телефону і пароль, який прийде в SMS. Перейдіть в розділ "Профіль", натисніть "Введення промокоду" і введіть промокод UNIANSPORTS.
US Open-2022: головне
- Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.
- Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.
- Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.