Збірна України фінішувала лише на десятій позиції.

В рамках другого етапу Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді відбулася жіноча естафета.

Україну в цій гонці представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк.

На результат естафети вплинув перший етап, на якому Україну представляла Меркушина. Вона змогла фінішувати тільки на 19-й позиції. Джима і Блашко підняли Україну на 15-е місце, а Білосюк - на підсумкове десяте.

Кубок світу з біатлону. Результати жіночої естафети

1. Франція - 1.10, 30 (0+4)

2. Білорусь - 57,9 (0+6)

3. Швеція - 1.24, 0 (2+11)

10. Україна - 4.17, 7 (0+11)

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4 грудня в жіночій гонці переслідування українка Юлія Джима стала 14-ю. А перемогу здобула норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

У чоловічій естафеті збірна України (Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Антон Дудченко) фінішувала на п'ятому місці.

Автор: Антон Дудар