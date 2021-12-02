Кубок світу з біатлону: результати жіночої спринтерської гонки на другому етапі

Українки виступили кепсько.

2 грудня в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону, який проходить у шведському Естерсунді, відбувся жіночий спринт. Від України на дистанцію вийшли бігти Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Юлія Джима, Олена Білосюк та Дар'я Блашко. Найкращий результат серед українок продемонструвала Джима - 19-е місце. Звитягу в спринті здобула австрійка Ліза Тереза Хаузер. Підсумки гонитви 1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) - (0-0) 19.30,2 2. Ельвіра Еберг (Швеція) - (1-1) +12,5 3. Ганна Сола (Білорусь) - (0-1) +14,4 19. Юлія Джима (Україна) - (0-1) +59,6 49. Дар'я Блашко (Україна) - (0-1) +1.50,7 60. Валентина Семеренко (Україна) - (0-1) +2.04,9 66. Олена Білосюк (Україна) - (0-2) +2.18,6 77. Віта Семеренко (Україна) - (1-0) +2.31,9 Кубок світу з біатлону 2021-2022: другий етап Другий етап Кубка світу з біатлону проходить у шведському Естерсунді з 2 по 5 грудня: де і коли дивитися гонки.

Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк. Жіночу збірну представляють: Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Дар'я Блашко. Автор: Артем Будрін

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