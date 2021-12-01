Кубок світу з біатлону: де і коли дивитися гонки другого етапу

Другий етап Кубка світу знову відбудеться у шведському Естерсунді.

З 2 по 5 грудня у шведському Естерсунді відбудеться другий етап Кубка світу з біатлону 2021-2022. В рамках цього етапу пройде шість гонок. Розклад другого етапу 2 грудня 14.45. Спринт, 7,5 км, жінки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт" 17.30. Спринт, 10 км, чоловіки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт" 4 грудня 14.00. Гонка переслідування, 10 км, жінки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт" 16.10. Естафета, 4х7,5 км, чоловіки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт" 5 грудня 13.35. Естафета, 4х6 км, жінки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт" 16.15. Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт" Читайте такожСтали відомі склади чоловічої та жіночої збірних України з біатлону на другий етап Кубка світу Кубок світу з біатлону 2021-2022: результати сезону Після першого етапу в загальному заліку у чоловіків лідирують Йоханнес Бе та Сімон Детьє - у них обох по 88 очок. Замикає трійку найкращих Тар'єй Бе (83).

У жінок в загальному заліку перше місце ділять чешка Маркета Давідова й білоруска Дінара Алімбекова - у них по 86 очок. Третю позицію посідає норвежка Марте Олсбю-Ройселанд (79 очок).

В України найкращий результат у загальному заліку у Валентини Семеренко та Антона Дудченка, які посідають 32-е і 22-е місця відповідно. Автор: Артем Будрін

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