З 2 по 5 грудня у шведському Естерсунді відбудеться другий етап Кубка світу з біатлону 2021-2022.
В рамках цього етапу пройде шість гонок.
Розклад другого етапу
2 грудня
14.45. Спринт, 7,5 км, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт"
17.30. Спринт, 10 км, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт"
4 грудня
14.00. Гонка переслідування, 10 км, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт"
16.10. Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт"
5 грудня
13.35. Естафета, 4х6 км, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт"
16.15. Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт"
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Кубок світу з біатлону 2021-2022: результати сезону
- Після першого етапу в загальному заліку у чоловіків лідирують Йоханнес Бе та Сімон Детьє - у них обох по 88 очок. Замикає трійку найкращих Тар'єй Бе (83).
- У жінок в загальному заліку перше місце ділять чешка Маркета Давідова й білоруска Дінара Алімбекова - у них по 86 очок. Третю позицію посідає норвежка Марте Олсбю-Ройселанд (79 очок).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Валентини Семеренко та Антона Дудченка, які посідають 32-е і 22-е місця відповідно.