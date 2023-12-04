До складу чоловічої збірної України після травми повернувся капітан команди Дмитро Підручний.

У п'ятницю, 8 грудня, в австрійському Хохфільцені стартує другий етап Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.

За інформацією "Суспільне Спорт", у складі збірної України відбулися деякі зміни в порівнянні з етапом Кубка світу в шведському Естерсунді.

Зокрема, до складу жіночої команди повернулася Юлія Джима, яка пропустила перший етап через хворобу. Також до складу "синьо-жовтих" була включена Олена Городна. У свою чергу Дар'я Блашко і Любов Кип'яченкова були виключені зі складу.

Відео дня

Склад жіночої збірної України на етап Кубка світу в Хохфільцені

Юлія Джима

Ірина Петренко

Христина Дмитренко

Анна Кривонос

Анастасія Меркушина

Олена Городна

У складі чоловічої збірної України також були проведені деякі зміни. До складу команди повернувся лідер "синьо-жовтих" Дмитро Підручний, який пропустив етап в Естерсунді через травму. Богдан Цимбал і Денис Насико, в свою чергу, не потрапили до складу збірної України на другий етап Кубка світу.

Склад чоловічої збірної України на етап Кубка світу в Хохфільцені

Антон Дудченко

Артем Тищенко

Артем Прима

Тарас Лесюк

Дмитро Підручний

Нагадаємо, новий сезон Кубка світу з біатлону стартував 25 листопада. Перший етап турніру пройшов у шведському Естерсунді.

Другий етап в Хохфільцені пройде з 8 по 10 грудня. У перший день пройдуть спринти, на другий день заплановані гонки переслідування, а в заключний день проведуть класичні естафети.

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