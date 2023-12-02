Найкращим серед українських біатлоністів став Антон Дудченко, який фінішував 38-м.

У суботу, 2 грудня, у шведському Естерсунді пройшов чоловічий спринт в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці здобув представник Німеччини Філіп Наврат, друге місце зайняв норвезький біатлоніст Тар'єй Бо, третім фінішував ще один норвежець - Вебьерн Серум.

Україну в гонці представляли: Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Денис Насико і Тарас Лесюк.

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Найкращий результат серед українців показав Антон Дудченко, який фінішував 38-м і без промахів на стрільбах. Богдан Цимбал закінчив гонку 53 - м, Артем Прима-66 - м, Денис Насико-71 - м, Тарас Лесюк-86-м.

Кубок світу з біатлону. Естерсунд. Спринт. Жінка

1. Філіп Наврат (Німеччина) - (0+0) 24:02,0

2. Тар'єй Бо (Норвегія) - (0+0) +18,7

3. Вебʼєрн Серум (Норвегія) - (0+0) +19,8

...

38. Антон Дудченко (Україна) - (0+0) +2:07,9

53. Богдан Цимбал (Україна) - (1+1) +2:38,8

66. Артем Прима (Україна) - (0+2) +3:06,4

71. Денис Насико (Україна) - (0+1) +3:19,9

86. Тарас Лесюк (Україна) - (1+3) +3:52,0

Жіночий спринт в рамках першого етапу Кубка світу в Естерсунді відбувся 1 грудня. Виграла гонку представниця Франції Лу Жанмонно. Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина - 48-е місце.

Нагадаємо, перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді стартував 25 листопада і триватиме до 3 грудня.

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